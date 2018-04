O campeonato de Portugal de ralis está de visita marcada à região centro, com a disputa do Rali de Mortágua, onde Armindo Araújo quer lutar pelo pódio com o seu Hyundai i20 R5

Quase dois meses do Rali Serras de Fafe, que marcou o regresso de Armindo Araújo à competição, a equipa da Hyundai aproveitou a pausa no campeonato para desenvolver o carro no sentido de chegar ao Rali de Mortágua ainda mais competitivo. “Fizemos algumas sessões de testes durante este tempo e trabalhamos muito no sentido de conseguirmos encontrar o compromisso ideal para este rali. O Hyundai i20 R5 esteve irrepreensível e isso dá-nos ainda mais confiança e motivação para conseguirmos alcançar os nossos objetivos”, afirmou o piloto de Santo Tirso.

O Rali de Mortágua é a terceira ronda do campeonato de Portugal de ralis, e depois de ter não alinhado no Rali dos Açores, por opção, Armindo Araújo espera conquistar em Mortágua um resultado que vá de encontro às ambições delineadas para a temporada: “Sabemos que os nossos adversários estão muito fortes e que teremos de estar a um nível muito elevado para os conseguir bater. Apesar de ser um rali que nunca disputei estamos otimistas e com a determinação de sempre vamos, por isso, dar o nosso máximo à procura do melhor resultado”.

O Rali de Mortágua vai para a estrada na sexta-feira e sábado e terá nove especiais de classificação, num total de 110,19 km percorridos ao cronômetro.

