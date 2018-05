Armindo Araújo está de regresso a uma prova do Campeonato do Mundo de Ralis no Rali de Portugal, prova pontuável para o nacional de ralis.

Para o piloto de Santo Tirso, “este regresso a uma prova do mundial é logicamente uma motivação extra que nos acompanhará durante todas as etapas. Contudo o nosso foco estará completamente voltado para as contas do nosso campeonato e pela conquista do maior número de pontos possíveis.

Será um rali duro, longo e desgastante, quer para o carro quer para os pilotos, mas o Hyundai i20 R5 já mostrou que é um carro vencedor e estamos por isso muito confiantes e esperançados num bom resultado”, afirmou Armindo Araújo.

Apesar de as contas para o nacional de ralis ficarem concluídas no final da 12.ª PEC, o piloto da Hyundai Portugal vai disputar a totalidade das especiais de classificação da sexta ronda do Mundial de Ralis e procurará terminar a prova como melhor piloto português. “Sendo o nosso primeiro objetivo alcançar o máximo de pontos para o Nacional, poderemos depois da manhã de sábado procurar chegar ao pódio final como melhor equipa nacional. Esta é, portanto, uma prova onde temos dois grandes desafios que queremos alcançar e tudo faremos para os conseguir”, realçou o piloto de Santo Tirso.

O Rali de Portugal arranca na próxima quinta-feira e prolonga-se até domingo.

