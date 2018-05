O piloto britânico da LCR Honda, Cal Crutchlow terminou o primeiro dia de treinos livres no circuito Ángel Nieto em Jerez, com o melhor tempo que foi alcançado já no final da segunda sessão.

Numa sessão marcada pela temperatura elevada da pista, a rondar os 39º, Crutchlow rodou na sua melhor volta em 1m38,614s, relegando Dani Pedrosa (Honda) para a segunda posição a 0,028s.

Já Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), que foi confirmado na KTM em 2019 na quinta-feira, esteve em destaque na derradeira sessão de treinos livres desta sexta-feira ao ser o melhor piloto Yamaha, ao terminar na terceira posição a 0,091s, depois de ter liderado a folha de tempos.

O top cinco ficou completo com Andrea Iannone (Suzuki) e Marc Márquez (Honda).O espanhol da Honda que foi o primeiro piloto a rodar em 1m38, acabou por sofrer uma queda na curva seis do circuito de Jerez já no final da sessão, para concluir o dia a 0,249s de Crutchlow.

Já Andrea Dovizioso (Ducati) que tinha terminado a primeira sessão na frente da tabela de tempos, acabou por terminar o dia com o sexto melhor registo depois de ter realizado a sua melhor volta em 1m39,069s, sendo o primeiro piloto a não conseguir baixar para 1m38s.

Nota ainda para Valentino Rossi (Yamaha) que alcançou o nono melhor tempo do dia a 0,634s. Já o seu companheiro de equipa Maverick Viñales terminou a segunda sessão com o 10.º melhor tempo,não conseguindo contudo entrar no top 10 da classificação conjunta das duas sessões e terá por isso de melhorar o seu registo no sábado na terceira sessão de treinos livres para evitar passar pela Q1.