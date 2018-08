O Campeonato do Mundo de MotoGP chega no fim de semana à Áustria para a sua 11.ª ronda da temporada. Uma prova onde Marc Márquez, líder do campeonato sabe que as Ducati voltam a ter vantagem, a exemplo do que aconteceu na República Checa.

O piloto espanhol, nunca venceu o GP da Áustria, mas a vantagem pontual no campeonato, deixa Márquez tranquilo para a corrida de Red Bull Ring.

“Vamos tentar aplicar no GP da Áustria algumas das soluções que testámos em Brno e ver como tudo funciona. Esta é uma pista onde Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo vão voltar a ser novamente fortes, mas veremos se tudo irá ser decidido novamente na última curva. Vamos tentar ser rápidos desde o início e lutar pelas primeiras posições”, sublinhou o piloto da Honda.