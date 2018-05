O piloto português Tiago Monteiro (Honda Civic) assumiu esta quinta feira desconhecer quando regressa ao campeonato do mundo de carros de turismo (WTCR), confirmando a ausência da terceira etapa, na Alemanha, em sequência do acidente sofrido em setembro de 2017.

“É um passo de cada vez e todos os dias é um novo dia. Não temos previsão de regresso mas sei que não estamos muito longe. Este fim de semana não vou entrar em pista mas vou lá estar e procurar ajudar a Honda com a minha experiência do passado. Nordschleife é sempre uma corrida muito carismática, diferente, exigente e perigosa", afirmou Tiago Monteiro, citado pela sua assessoria de comunicação.

Tiago Monteiro, de 41 anos, sofreu um violento acidente em 07 de setembro de 2017, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, tendo falhado as três últimas provas do Mundial de WTCC de 2017, quando o liderava, e as duas primeiras de 2018.

O WTCR, que tem passagem marcada por Vila Real, em 23 e 24 de junho, tem a terceira etapa no circuito de Nurburgring, na Alemanha, em 12 e 13 de maio.