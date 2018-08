António Félix da Costa esteve este domingo em destaque ao terminar a Corrida do Milhão de Stock Car, que teve lugar no Brasil, na terceira posição.

O piloto português que participou na quarta vez nesta prova disputada no Circuito de Goiânia, esteve aos comandos do terceiro carro da equipa Hero e liderou grande parte da corrida, mas acabou por perder dois lugares no último pitstop, terminando assim por garantir o lugar mais baixo do pódio.

Rubens Barrichello foi o grande vencedor da Corrida do Milhão, relegando para o segundo lugar Max Wilson.