É já esta sexta-feira que arranca a 14ª edição da Porto Extreme XL Lagares, a mais prestigiada prova de extreme enduro realizada em Portugal e que durante os próximos três dias vai animar o norte de Portugal.

A edição deste ano é a prova inaugural da World Enduro Super Series, campeonato que conta com sete eventos, maioritariamente por provas de hard enduro esta nova competição inclui também no seu programa eventos de cross country, corridas na praia e enduro mais tradicional.

Em Portugal estão os melhores pilotos do mundo de hard e extreme enduro, como é o caso da KTM, que trás à prova portuguesa Jonny Walker, segundo classificado em 2017, que terá ao seu lado Cody Webb, atual campeão do mundo de Super Enduro, o Taddy Blasuziak (seis vezes campeão do mundo de Super Enduro).

Já a Husqvarna conta com Graham Jarvis, o grande favorito à vitória e ao seu lado está o britânico tem Colton Haaker, bicampeão do mundo de Super Enduro, e o jovem Billy Bolt.

Quanto a portugueses são quatros os inscritos na categoria Pro. Diogo Vieira e Nuno Pereira Joel Vieira e Bruno Freitas.

A prova arranca esta tarde com a realização do prólogo da Ribeira que promete levar muito público aquela zona da cidade do Porto.