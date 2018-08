O Campeonato do Mundo de MotoGP pode passar a contar já no próximo ano com a realização do GP do México. A Dorna, organizadora do mundial, está a tentar compor um calendário para 2019 com 20 provas, e pode passar a contar com uma prova no Circuito de Hermanos Rodríguez na capital do México, que já recebe a Fórmula 1, enquanto espera pela conclusão dos trabalhos que estão a ser realizados no circuito da Finlândia.

Esta possibilidade foi discutida pelos pilotos de MotoGP na última reunião da Comissão de Segurança que teve lugar em Brno. Os pilotos demonstraram disposição para correr o GP do México desde que o circuito seja alvo das obras necessárias, nomeadamente em matéria de segurança.

Os responsáveis pelo circuito mexicano tem mostrado ultimamente a sua vontade de poder acolher uma ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP, e nesse sentido o circuito já foi vistoriado por uma delegação da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) no início da temporada passada.

Resta assim esperar para se saber se o México vai estar no calendário do MotoGP já em 2019.