O Mundial de F1 chega este fim de semana ao Azerbaijão para a quarta ronda da temporada.

Nas ruas da cidade de Baku, Sebastian Vettel (Ferrari) vai defender a liderança do Mundial, enquanto Lewis Hamilton e Valtteri Bottas procuram alcançar a primeira vitória do ano para a Mercedes.

Na Red Bull, depois do triunfo de Daniel Ricciardo na China, o GP do Azerbaijão é encarado com optimismo de repetir a vitória alcançada em Baku em 2017 e assim somar a segunda vitória consecutiva na temporada.

Horários do GP de Baku de F1:

SEXTA-FEIRA

Treinos Livres 1: 10h00

Treinos Livres 2: 14h00

SÁBADO

Treinos Livres 3: 11h00

Qualificação: 14h00

DOMINGO

Corrida: 13h10