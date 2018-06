Miguel Oliveira fechou o primeiro dia de Treinos Livres para o GP de Itália de Moto2 com o 11.º tempo combinado.

O piloto português tinha feito o terceiro tempo de manhã, melhorou a sua marca na sessão da tarde ao rodar na sua melhor volta em 1m52,741s, sendo o 11.º dos TL2.

O mais rápido da sessão da tarde foi Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) que registou o melhor tempo ao rodar em 1m52,124s. Miguel Oliveira ficou a 0,617s do espanhol que no cômputo geral, foi o piloto mais rápido do primeiro dia de treinos livres para o GP e Itália.

