Miguel Oliveira fez nesta sexta-feira o terceiro melhor tempo na sessão de arranque dos Treinos Livres para o GP de Itália de Moto2.

O piloto português da KTM Ajo rodou em 1m52.843s ficando a três décimas do mais rápido destes TL1, Alex Márquez.

O piloto espanhol da EG 0,0 Marc VDS liderou a tabela de tempos deste primeiro ensaio para o GP de Itália ao rodar na sua melhor volta em 1m52,515s, relegando para a segunda posição Sam Lowes (Swiss Innovative Investors) que terminou a 0,295s.

Numa sessão marcada o piso seco e o sol a brilhar, no circuito de Mugello, Miguel Oliveira realizou uma bom primeiro treino livre tendo conseguido rodar durante toda a sessão entre os mais rápidos e realizando um total de 16 voltas em duas saídas para a pista e alcançando o seu melhor registo já na fase final da sessão.

Tempos dos TL1 do GP de Itália de Moto2:

