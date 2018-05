Não está fácil a vida de Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) em Le Mans, depois do piloto português ter alcançado esta manhã o 14.º melhor tempo na última sessão de treinos livres para o GP de França, quinta ronda do Mundial de Moto2.

Com 17 pilotos separados por menos de um segundo nesta derradeira sessão de treinos livres, Miguel Oliveira que parou o crono em 1m37,556s, não conseguindo melhorar a sua melhor volta realizada na segunda sessão de treinos livres na sexta-feira, terminando assim os treinos livres com o 12.º melhor tempo combinado.

O piloto português que nunca foi além do oitavo lugar no GP de França, realizou três saídas para a pista efetuando 20 voltas, e alcançando a sua melhor volta já na fase final da sessão mostrando consistência nos tempos realizados.

O melhor registo nesta derradeira sessão foi alcançado por Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) ao realizar o tempo de 1m36,748s, melhorando o tempo alcançado na sexta-feira e liderando assim a tabela dos tempos combinados. O piloto alemão não se livrou no entanto de uma queda no final da sessão.

Já Xavi Vierge terminou com o segundo melhor registo, a 0,038s do seu companheiro de equipa, na frente de Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) líder do mundial que terminou a derradeira sessão de treinos livres a 0,091s do topo da folha de tempos.

A fechar o top cinco da terceira sessão de treinos livres Alex Márquez e Joan Mir, os dois pilotos da Marc VDS que mostraram um bom ritmo.

Miguel Oliveira e os restantes pilotos de Moto2 regressam ao circuito de Le Mans às 14h05, hora de Portugal continental, para a sessão de qualificação do GP de França.