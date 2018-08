Fabio Di Giannantonio venceu neste domingo o GP da República Checa de Moto3, décima prova do Mundial disputada no Circuito de Brno.

O piloto italiano conquistou a sua primeira vitória no Mundial de Moto3 na frente de Aron Canet e de Jakub Kornfeil, numa corrida muito disputada e marcada por uma intensa luta pelos lugares do pódio até à bandeira de xadrez.

Numa corrida marcada pela ausência de Jorge Martin, líder do campeonato, devido a lesão contraída nos treinos livres, Marco Bezzecchi que terminou na sexta posição é o novo líder do campeonato com 133 pontos, enquanto Jorge Martin caiu para a segunda posição com 130 pontos e Fabio Di Giannantonio é agora terceiro com 116 pontos.

A próxima ronda do Campeonato do Mundo de Moto3 é o GP da Áustria que terá lugar a 12 de agosto.

Classificação final do GP da Rep. Checa de Moto3