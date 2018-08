A Triumph vai aproveitar o GP da Grã-Bretanha de MotoGP, que terá lugar este fim de semana, para revelar a versão final do motor tricilíndrico de 765cc, que a partir de 2019 será o motor único da categoria intermédia do Mundial.

O construtor britânico substituirá a Honda que, desde que a categoria passou a ter a denominação de Moto2, tem fornecido, em exclusivo, os propulsores para categoria intermédia do mundial.

Em Silverstone a marca de Hinkley vai desenvolver uma série de iniciativas de promoção, nomeadamente uma volta de apresentação ao circuito, com o antigo campeão do mundo de Superbikes, James Toseland, aos comandos de uma moto equipada com o novo motor tricilíndrico da Triumph.

Recorde-se que no inicio desta semana alguns pilotos do Campeonato do Mundo de Moto2 visitaram a fábrica de Hinkley para conhecerem o novo motor da marca britânica.