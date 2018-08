Miguel Oliveira fez o décimo oitavo tempo dos primeiros Treinos Livres para o GP da Grã-Bretanha de Moto2 fazendo a sua melhor volta ao Circuito de Red Bull Ring na manhã desta sexta com o tempo de 2m10,111s, depois de ter sofrido uma queda na curva três do circuito britânico, no inicio da sessão, que obrigou a perder algum tempo na sua boxe.

O piloto português ficou a 0,479s de Marcel Schrotter, que fez o melhor tempo desta primeira sessão de treinos livres ao rodar em 2m08.385s, relegando para o segundo lugar da tabela de tempos Mattia Pasini que terminou a 0,258s de Schrotter.

Numa sessão marcada pelo piso seco, os 14 primeiros da tabela de tempos terminaram separados por menos de um segundo, Sam Lowes foi o terceiro mais rápido a 0,447s do topo da folha de tempos, na frente de Lorenzo Baldassari que fechou o top cinco a 0,475s de Já Marcel Schrotter.

Já Francesco Bagania, líder do campeonato, que chega a Silverstone com uma vantagem de três pontos para Miguel Oliveira, não foi além do sexto melhor tempo a 0,715s de Schrotter.

Tempos dos TL1 para o GP da Grã-Bretanha (Moto2):