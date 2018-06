Arrancaram os treinos livres do GP da Catalunha de MotoGP que no domingo terá lugar no circuito de Barcelona/Catalunha.

Nesta primeira sessão de treinos livros disputada com o piso seco e o sol a brilhar, Valentino Rossi (Yamaha) foi o piloto mais rápido ao realizar a sua melhor volta em 1m39,456s, um registo alcançado na penúltima volta desta primeira sessão, onde realizou apenas 14 voltas rápidas em três saídas para a pista

Rossi relegou para o segundo lugar da tabela de tempos, Andrea Dovizioso, que alcançou a sua melhor volta nos instantes finais da sessão, já com um pneu duro atrás, e terminando a 0,347s de Rossi.

Já Jorge Lorenzo (Ducati) que rodou durante toda a sessão entre os primeiros, acabou por terminar este primeiro treino livre com o terceiro melhor tempo a 0,348s do topo da folha de tempos, na frente de Marc Márquez (Honda) que depois de ter liderado a tabela de tempos, acabou por terminar a TL1 a 0,426s de Valentino Rossi.

Nota ainda para Johann Zarco (Tech3) que fechou o top cinco dos mais rápidos nesta primeira sessão de treinos livres a 0,477s de Rossi, não escapando a uma saída de pista.

Já Maverick Viñales com a Yamaha oficial não foi alem da sexto melhor tempo a 0,658s do seu companheiro de equipa.

Tempos do TL1 do GP da Catalunha de MotoGP: