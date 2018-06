Jorge Lorenzo realizou o melhor tempo do primeiro dia de treinos livres para o GP da Catalunha de MotoGP, que terá lugar no domingo.

O piloto da Ducati que chega a esta ronda motivado pela vitória alcançada em Mugello, registou o seu melhor tempo no final do TL2 ao rodar em 1m38,930s, tendo sido o único piloto a rodar abaixo de 1m39.

Lorenzo registou três saídas para a pista, tendo realizado um total de 12 voltas, e acabou por alcançar o seu melhor tempo na última saída.

Andrea Iannone (Suzuki) voltou a estar em destaque ao conseguir o segundo melhor tempo desta derradeira sessão de treinos livres de sexta-feira, ao terminar a 0,107s de Lorenzo, na frente de Maverick Viñales que foi o melhor piloto da Yamaha nesta sessão ao rodar em 1m39,652s a 0,492s do topo da folha de tempos.

Numa sessão em que muitos pilotos melhoraram os seus tempos face ao TL1, nota para Andrea Dovizioso (Ducati) que terminou com o quarto melhor registo a 0,513s do seu companheiro de equipa e na frente de Cal Crutchlow (LCR Honda) que fechou o top cinco a 0,528s de Lorenzo.

Nota ainda para Valentino Rossi (Yamaha) que tinha sido o mais rápido na TL1, mas que nesta segunda sessão acabou por não melhorar o seu tempo, terminando com o 11.º melhor registo a 1,059s de Lorenzo, apesar de na tabela combinada surgir com o quinto tempo.

Já Marc Márquez (Honda), também não fez melhor nesta segunda sessão de treinos livres, terminando atrás de Valentino Rossi, com o 12.º melhor tempo, depois de ter sofrido uma queda nos minutos finais da sessão na curva 4, o que fez com que o piloto da Honda terminasse mais cedo a sessão.

Os pilotos de MotoGP regressam no sábado ao circuito de Barcelona/Catalunha para a realização das últimas sessões de treinos livres e qualificação para o GP da Catalunha que terá lugar no domingo.

Tempos combinados dos TL1 e TL2 para o GP da Catalunha de MotoGP:

Here's a look at the times in #MotoGP on the first day of action!#CatalanGP ⏱ pic.twitter.com/TnixSvU8bB

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 15 de junho de 2018