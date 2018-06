Miguel Oliveira fechou o primeiro dia de Treinos Livres para o GP da Catalunha de Moto2 com o 10.º tempo combinado.

O piloto português tinha alcançado o oitavo tempo de manhã, e não melhorou a sua marca na sessão da tarde ao rodar na sua melhor volta em 1m44,592s, sendo o quinto melhor registo dos TL2, e acabando mesmo por sofrer uma queda, sem consequências, na curva nove nos últimos minutos da sessão.

O mais rápido da sessão da tarde foi Alex Márquez (EG 0,0 Marc VDS) que registou o melhor tempo ao rodar em 1m44,340s. Miguel Oliveira ficou a 0,252s do espanhol.

No cômputo geral, Francesco Bagnaia foi o piloto mais rápido do primeiro dia de treinos livres para o GP e Itália, depois de ter registado o melhor tempo na primeira sessão.

Tempos combinados dos TL1 e TL2 para o GP da Catalunha de Moto2:

Here is how the timings stand after #Moto2 FP2! ⏱️#CatalanGP pic.twitter.com/ngYSBoUvHR

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) 15 de junho de 2018