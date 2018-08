Miguel Oliveira fechou o primeiro dia de treinos para o GP da Áustria de Moto 2 com o 16.º tempo combinado entre as duas sessões desta sexta-feira.

A chuva que surgiu com grande intensidade quando faltavam 35m para o final dos TL2, deixou a pista muito molhada o que impediu o piloto português de melhorar o tempo alcançado na primeira sessão de 1m30.441s.

Na segunda sessão – onde nenhum piloto melhorou os tempos da manhã – Miguel Oliveira, que não arriscou perante a forte chuva que se fez sentir, acabou por realizar apenas nove voltas e terminou na 30.ª posição da tabela de tempos a 4,797s de Steven Odendaal (NTS) que foi o mais rápido ao rodar na sua melhor volta em 1m43,344s, terminando na frente do seu companheiro de equipa Joe Roberts que foi segundo a 0,233s.

Destaque ainda para Francesco Bagnaia, 10.º nos TL2, que fechou o dia com o melhor tempo, depois de ter sido o mais veloz na sessão da manhã que foi realizada com o piso seco.

Tempos combinados dos TL1 e TL2 para o GP da Áustria (Moto2):

