Miguel Oliveira fez o décimo sexto tempo dos primeiros Treinos Livres para o GP da Áustria de Moto2 fazendo a sua melhor volta ao Circuito de Red Bull Ring na manhã desta sexta com o tempo de 1m30,920s, depois de ter passado grande parte da sessão dentro do top 10.

O piloto português ficou a 0,479s de Francesco Bagnaia, que fez o tempo de 1m30.441s, relegando para o segundo lugar da tabela de tempos Lorenzo Baldassari que terminou a 0,063s de Bagnaia.

Já Marcel Schrotter fechou o top três dos TL1, depois de ter rodado em 1m30,522s, para terminar a sessão a 0,081s de Francesco Bagnaia.

#Moto2 FP1 🏁 @PeccoBagnaia starts the #AustrianGP on top of the time sheets! pic.twitter.com/M2tZlRlvSJ

Recorde-se que Miguel Oliveira chega ao GP da Áustria na liderança do campeonato e com dois pontos de vantagem para Francesco Bagnaia.

Tempos dos TL1 para o GP da Rep. Checa (Moto2):

Check out how the rest of the #Moto2 grid did in FP1 at the #AustrianGP ⏱️ pic.twitter.com/bTjyaZT9Hf

— MotoGP™🇦🇹🏁 (@MotoGP) 10 de agosto de 2018