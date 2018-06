MV Agusta vai regressar em 2019 ao mundial de motociclismo na categoria de Moto2, colocando assim um ponto final na ausência de 42 anos.

A construtora de Varese em colaboração com a Forward Racing quer reforçar a sua equipa com pilotos capazes de levar a MV Agusta a alcançar bons resultados e por isso Milena Koerner, responsável pela Forward Racing já fez saber que a equipa está atenta as movimentações do mercado para se reforçar com dois pilotos para a próxima temporada.

“O nosso projeto é muito ambicioso. A MV Agusta tem uma grande história e acredito que teremos capacidade para construir uma moto muito competitiva para a próxima temporada”, sublinhou Milena Koerner em declarações ao«Paddock-GP».

Com a Forward Racing no mercado para contratar dois novos pilotos, parece certo que Eric Granado e Stefano Manzi, não vão ter lugar na equipa na próxima temporada de Moto2.