A FIA informou agora as equipas da F1 de que vão poder montar os retrovisores no halo, dos seus carros desde que cumpram com os regulamentos.

Os retrovisores estão neste inicio de temporada na Fórmula 1 no centro das atenções, depois dos pilotos terem afirmado que sentem maiores dificuldades em ver o que se passa na traseira dos seus monolugares, devido à maior dimensão da asa traseira.

Para algumas equipas, esta decisão da FIA pode servir para montar os retrovisores no halo o que é visto como uma oportunidade para alcançar um maior ganho aerodinâmico.

No entanto, o diretor técnico da FIA, Nikolas Tombazis, já esclareceu que as equipas vão ter de seguir o regulamento que determina que os retrovisores tenham uma dimensão mínima de 150 mm x 50 mm, e que estejam a 20 mm da estrutura do halo.