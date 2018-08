Valtteri Bottas terminou a primeira sessão de treinos livres para o GP da Bélgica com o quinto melhor tempo, mas já sabe que vai ser penalizado com posições na grelha de partida para esta ronda do campeonato após a Mercedes ter confirmado que vai introduzir a terceira especificação do seu motor no carro do piloto finlandês em Spa-Francorchamps.

Desta forma o novo motor vai estar à disposição de Bottas e Lewis Hamilton, bem como dos pilotos da Williams e da Racing Point Force India.

Bottas já tinha atingido o limite de componentes da unidade de potência para a temporada de 2018 depois de utilizar um novo motor no Bahrain e de abandonar com um problema no GP da Áustria.

Desta forma o finlandês será automaticamente relegado para o fundo da grelha de partida, onde vai contar com a companhia de Nico Hulkenberg (Renault), já que o piloto alemão também vai utilizar uma nova unidade de potência nesta ronda de Spa.