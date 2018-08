Fernando Alonso anunciou na terça-feira que vai deixar a Fórmula 1 no final da temporada. O bicampeão do mundo não vai estar no campeonato em 2019 e não revelou ainda o que vai fazer no próximo ano.

A IndyCar parece ser o próximo desafio para Fernando Alonso, já que o piloto espanhol pretende conquistar a a Tripla Coroa: ganhar o GP do Mónaco de F1, as 24H de Le Mans e a Indy 500.

Após o anuncio do adeus do piloto espanhol à Formula 1, Felipe Massa, antigo colega de equipa de Fernando Alonso na Ferrari, já veio elogiar a carreira do espanhol através das redes sociais e em jeito de brincadeira aproveitou para dar as boas vindas a Fernando Alonso à Fórmula E, onde o brasileiro vai competir na próxima temporada.

