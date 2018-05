Max Verstappen foi o mais rápido no primeiro dia de testes de Fórmula 1 no circuito de Barcelona-Catalunha. O piloto da Red Bull terminou à frente de Carlos Sainz que ficou a 0,034s de Verstappen.

O holandês saltou para o topo da tabela de tempos após o almoço aproveitando ter montado pneus supermacios no seu carro seguido por Sainz, que foi sétimo no último GP de Espanha e Sebastian Vettel que acabou em terceiro este primeiro dia de testes.

Lewis Hamilton (Mercedes), acabou com o sexto melhor tempo, depois de ter sido o piloto com mais voltas realizadas, 151.

Nicholas Latifi, da Force India, aos comandos do VJM11 terminou à frente de Hamilton - vencedor do GP da Espanha - e do sétimo colocado Stoffel Vandoorne em McLaren, tendo realizado 85 voltas durante a sessão.

Já Antonio Giovinazzi levou o Sauber ao oitavo lugar da tabela de tempos e vai regressar quinta-feira para substituir Vettel na Ferrari.

Nota ainda para Romain Grosjean que foi o piloto mais rápido na parte da manhã acabando contudo com o quarto melhor tempo este primeiro dia de testes.

Um bom resultado para o piloto francês da Haas, depois do acidente que o deixou de fora na primeira volta do GP de Espanha no último fim de semana.

Já a A Toro Rosso foi obrigada a terminar a sessão mais cedo com problemas no motor Honda que levou a uma troca por precaução.

Quarta-feira terá lugar o segundo é último dia de testes das equipas de Fórmula 1 no circuito de Barcelona-Catalunha.

Tempos do 1.º dia de testes

Piloto Equipa Tempo Voltas 1 Max Verstappen Red Bull 1m17,528 148 2 Carlos Sainz Renault +0,034s 119 3 Sebastian Vettel Ferrari +0,131s 136 4 Romain Grosjean Haas +0,921s 129 5 Nicholas Latifi Force India 1,002s 107 6 Lewis Hamilton Mercedes 1,015s 151 7 Stoffel Vandoorne McLaren 1,453s 85 8 Antonio Giovinazzi Sauber 2,165s 135 9 Oliver Rowland Williams 2,481s 121 10 Lando Norris McLaren 3,469s 76 11 George Russell Force India 3,950s 123 12 Sean Gelael Toro Rosso 4,407s 50 13 Oliver Turvey McLaren 5,542s 58

VEJA TAMBÉM: