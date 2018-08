A FIA aprovou esta quinta-feira a entrada da Racing Point Force India Team no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, após um intenso escrutínio da situação legal em torno da aquisição da equipa da Force India por um consórcio liderado por Lawrence Stroll e da sua licença desportiva.

Esta decisão significa que a licença desportiva que pertencia à Force India foi oficialmente anulada, com a decisão da FIA de que a equipa é excluída do campeonato com efeito imediato. Esta ação leva no entanto a que Force India a perder todos os pontos conquistados até agora no campeonato de construtores.

Otmar Szafnauer, diretor da Racing Point, já revelou que esta é uma decisão muito positiva: “A nova Racing Point Force India Team está satisfeita por poder alinhar este fim de semana no GP da Bélgica. Depois de semanas de incerteza quanto ao futuro de mais de 400 funcionários, agora a nova equipa conta com o apoio de um consórcio de investidores, liderados por Lawrence Stroll, que acredita no nosso trabalho como equipa e no nosso potencial para alcançar o sucesso em pista”.

Já o presidente da FIA, Jean Todt, acrescentou que a decisão tomada é positiva para a Fórmula 1: “Estou muito satisfeito por ter sido possível alcançar resultado positivo nesta questão e receber a Racing Point Force India a meio da temporada. Criar um ambiente de estabilidade financeira na Fórmula 1 é um dos principais desafios que enfrentamos, mas graças ao trabalho árduo da FIA, dos administradores, da Racing Point e dos responsáveis pela Fórmula 1, foi possível salvaguardar o futuro de todos os funcionários da Force India”.

