A gestão administrativa externa da Force India aceitou agora uma proposta de um consórcio ligado ao milionário Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll, para a aquisição da equipa de Fórmula 1.

A Force India tinha sido colocada sob gestão administrativa para enfrentar as dificuldades financeiras.

O acordo foi alcançado esta terça-feira com o consórcio de Stroll, a contar com a ajuda do diretor de operações da Force India, Otmar Szafnauer.

Lawrence Stroll conta neste consórcio com o empresário canadiano Andre Desmarais, Jonathan Dudman da Monaco Sports and Management, John Idol, empresário ligado aos negócios da moda, o investidor de telecomunicações John McCaw Jr, o especialista em finanças Michael de Picciotto e Silas Chou.

O acordo agora estabelecido contempla que os credores da Force India vão ser pagos integralmente, bem como todos os 405 trabalhadores da equipa de Fórmula 1.

“Esse resultado garante o futuro da equipa Force India na Fórmula 1 e vai permitir que os nosso pilotos possam mostrar com tranquilidade o seu potencial. Estou muito satisfeito por saber que temos o apoio de um consórcio de investidores que acredita em nós como equipa e que vê o considerável potencial de negócios da Force India na Fórmula 1”, afirmou Szafnauer.

A Force India ocupa atualmente o sexto lugar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, a sete pontos da equipa da Haas que fecha o top cinco das equipas.

