A quinta ronda do IMSA SportsCar Championship não correu da forma planeada para Filipe Albuquerque e João Barbosa no Cadillac da Action Express Racing.

A estratégia adoptada no decorrer da prova viria a revelar-se arriscada tendo o piloto português ficado sem gasolina a 300 metros da linha de meta e como consequência, o sexto lugar final.

A sair da quarta posição da grelha, a dupla lusa esperava estar na luta pela vitória por forma a consolidar a liderança nas contas do campeonato, no entanto o desfecho acabaria por ser outro: "Tivemos uma situação de bandeiras amarelas cedo, fizemos a nossa paragem nas boxes, e a equipa decidiu que não voltaríamos a fazer mais nenhum pit-stop até ao final. Achámos que conseguiríamos mas infelizmente ficámos sem gasolina com a meta ali tão perto. Acabámos em sexto lugar. Um resultado longe daquilo que poderíamos ter feito. Estou triste porque a estratégia não resultou e porque não atingimos o nosso objectivo. Mas, pelo menos, continuamos na liderança do Campeonato. Agora temos de deixar esta corrida para trás e preparar a próxima da melhor forma", explicou o desiludido Filipe Albuquerque desiludido no final da corrida.

A próxima ronda do IMSA SportsCar Championship realiza-se a 1 de Julho em Watkins Glen com a corrida a ter seis horas de duração.