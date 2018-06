Foi uma sessão de qualificação atípica aquela que teve lugar no circuito citadino de Detroit em mais uma jornada do IMSA Sports Car Championship.

Grande parte da sessão esteve em situação de bandeiras vermelhas pelo que relegou para os minutos finais a realização de tempo por parte dos pilotos em pista. Filipe Albuquerque que acompanhava nas boxes o desempenho do seu companheiro de equipa, João Barbosa estava apreensivo, pois a escassos minutos do final encontravam-se na 12ª posição. No entanto, ainda a tempo de conseguirem fazer uma volta lançada e registarem a quarta melhor marca que lhes vai permitir sair para a corrida da segunda linha da grelha.

"Foi uma sessão de loucos com a bandeira vermelha que se prolongou durante muito tempo. Na entrada para a última volta estávamos muito atrás mas conseguimos passar para quarto, o que foi óptimo e nos vai permitir disputar a corrida de forma mais tranquila. Neste momento está tudo em aberto e continuamos com o mesmo objectivo que passa por consolidar o primeiro lugar nas contas do campeonato e se possível com uma vitória. Os circuitos citadinos não nos assustam antes pelo contrário, desafiam-nos. Estamos prontos para dar o nosso melhor", explicou Filipe Albuquerque.

A corrida de Detroit, quinta ronda do IMSA tem lugar este sábado a partir das 17h30, hora de Portugal continental.