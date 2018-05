Filipe Albuquerque e João Barbosa não conheceram uma qualificação fácil para a quarta ronda do IMSA Sportscar Championship que este domingo terá lugar em em Mid-Ohi.

A dupla portuguesa registou o sexto melhor tempo, um resultado aquém das expectativas, dos líderes do campeonato, mas que não esmorece a ambição dos pilotos portugueses.

Filipe Albuquerque considera que a corrida complica-se desta forma mas também sabe que nada é impossível: "Coube ao João efectuar a qualificação e infelizmente não tivemos andamento para acompanhar os carros da frente. Fomos o segundo melhor Cadillac mas longe dos primeiros lugares. Resta saber se os nossos adversários vão conseguir, em corrida, manter este andamento", explicou o piloto de Coimbra.

Para Albuquerque: "Resta-nos fazer bem o nosso trabalho. Apesar de serem só duas horas e 40 minutos de corrida, não significa que não possamos ser bem sucedidos. Já conseguimos contrariar adversidades no passado e espero que o consigamos fazer novamente. Para já, vamos lutar por um lugar do pódio mas se isso não for possível vamos tentar minimizar os danos e pontuar o melhor possível. Manter o primeiro lugar no campeonato é a nossa principal meta", concluiu Filipe Albuquerque que em conjunto com Barbosa lideram a tabela classificativa com cinco pontos de vantagem face ao segundo classificado.

A quarta ronda do IMSA Sportscar Championship terá lugar este domingo pelas 18h de Portugal continental.