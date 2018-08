Filipe Albuquerque vai largar para a jornada de Road América do IMSA Sports Car Championship da sétima posição da grelha, depois da qualificação deste sábado. Lugar que não assusta o piloto português, já que o mais directo adversário nas contas do campeonato está atrás de si e encontra-se igualmente ao volante de um Cadillac.

Coube a João Barbosa, que regressou à equipa após uma lesão, disputar o treino cronometrado sob a observação atenta de Albuquerque: "Claro que gostávamos de ter conseguido fazer melhor, mas não foi possível. Por isso, há que centrar atenções na corrida de domingo. Nesta pista tudo é possível. O nosso objectivo é terminar a prova na frente dos nossos mais directos adversários, os nossos companheiros de equipa do carro 31 mas também do carro 10, que está logo atrás de nós na tabela classificativa e aos quais temos de ter em consideração. Na prova, precisamos ser consistentes, delinear a melhor estratégia e não cometer erros. Acredito que se assim for vamos conseguir os nossos objectivos. O Campeonato está muito renhido e não podemos perder pontos", afirmou Filipe Albuquerque no final da qualificação.