É já no próximo fim-de-semana que Filipe Albuquerque volta a juntar-se a João Barbosa no Cadillac da Action Express Racing, para lutarem pelo primeiro lugar na quarta ronda do campeonato norte americano de resistência, que terá lugar em Mid-Ohio.

A dupla portuguesa vai assim tentar consolidar a primeira posição nas contas do campeonato, numa pista desconhecida para Filipe Albuquerque.

Apesar dessa limitação, Albuquerque não se mostra preocupado, não só porque tem ouvido falar bem do circuito mas também porque se tem dedicado a aprender a pista no simulador: "Tenho-me dado bem em pistas que desconheço por isso espero que assim se mantenha e que consigamos voltar a ganhar. Temos um bom carro, mantemos a estratégia como até aqui, procuramos evitar azares e se tudo isto estiver no sitio, os resultados acabam por aparecer. Apesar de ainda faltar muitas corridas até ao final da época, é importante para a equipa manter o primeiro lugar do campeonato ", afirmou Filipe Albuquerque.

Mih-Ohio volta a ser mais uma corrida 'sprint' e Filipe considera: "Que é importante começarmos na frente desde cedo. A posição na grelha tem um peso maior nas corridas mais curtas. Sabemos o que temos de fazer para alcançar os nossos objectivos. Se eventualmente não conseguirmos estar na luta pela vitória, o nosso foco principal, tentaremos minimizar os estragos. Mas sei que continuamos a ser os favoritos à vitória", disse Filipe Albuquerque que em conjunto com João Barbosa lideram o campeonato com cinco pontos de vantagem para o segundo classificado quando ainda faltam disputar oito provas até ao final da temporada.

A quarta ronda do campeonato norte americano de resistência, arranca já na sexta-feira com a realização dos treinos livres. A qualificação está reservada para sábado e a corrida terá lugar o domingo.