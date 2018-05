Duas semanas depois de a FIA ter autorizado as equipas a colocarem os retrovisores no Halo, a Ferrari decidiu está pronta para ser a primeira equipa a adotar essa solução já em Barcelona.

Os retrovisores do Ferrari SF71-H não são muito diferentes dos utilizados desde os testes de pré-temporada, com o design de duas partes mais aerodinâmico do que a versão mais convencional, mas com uma localização diferente.

Recorde-se que o regulamento permite que retrovisores sejam acoplados ao halo para melhorar a visibilidade traseira do piloto.

A área onde os retrovisores podem ser colocados está regulamentada, uma vez que os espelhos externos foram proibidos em 2010, mas a recente decisão abre novas possibilidades de colocação dos espelhos numa posição mais aerodinâmica.

O design revelado agora pela Ferrari em Barcelona ilustra a forma como as equipas vão aproveitar todas as oportunidades para obter ganhos aerodinâmicos.

