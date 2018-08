Terminaram as férias de verão para os pilotos de Fórmula 1 que esta sexta-feira regressaram à acção no circuito de Spa Francorchamps para a primeira sessão de treinos livres do GP da Bélgica.

Sebastian Vettel (Ferrari) arrancou para o GP da Bélgica com o melhor tempo da primeira sessão de Treinos Livres ao registar a sua melhor volta em 1m44,358s, com pneus macios, relegando para o segundo lugar da tabela de tempos Max Verstappen (Red Bull) a 0,151s do alemão da Ferrari, na frente de Lewis Hamilton (Mercedes) que terminou este primeiro ensaio para a 13.ª ronda da temporada com o terceiro melhor tempo a 0,318s de Vettel.

A fechar o top cinco destes TL1 do GP da Bélgica, Kimi Raikkonen (Ferrari) que foi o quarto mais rápido nesta primeira sessão de treinos livres a 0,360s do topo da tabela de tempos, batendo Valtteri Bottas (Mercedes), que foi o quinto mais rápido a 0,366s.

Esteban Ocon deu à nova equipa Racing Point Force India um bom arranque neste GP da Bélgica ao alcançar o sétimo melhor tempo da sessão, na frente do Renault de Nico Hulkenberg. Sergio Perez, no segundo Racing Point, foi nono.

Nota ainda para Lando Norris que esteve aos comandos do McLaren MCL33, ocupando o lugar de Fernando Alonso nesta primeira sessão de treinos livres, acabando por realizar o 18.º melhor tempo da sessão.

Norris já tinha participado nos testes que se seguiram ao último grande prémio antes da paragem de verão, no Hungaroring, e o piloto britânico que compete na F2 voltou esta sexta-feira aos comandos do MCL33.