A Fórmula 1 chega pela primeira vez no ano ao continente americano para a realização do GP do Canadá deste fim de semana, a sétima prova do Mundial.

É com emoção redobrada depois da vitória de Daniel Ricciardo no Mónaco que a F1 prossegue em Montreal, pois em seis corridas passou a haver três pilotos com duas vitórias cada: Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel dividem os triunfos deste ano com o piloto da Red Bull.

Os pilotos arrancarão para este grande prémio com os compostos supermacios, ultramacios e hipermacios a constituírem os jogos de pneus slick à disposição no Circuito Gilles Villeneuve.

Com um perímetro de 4.361 m e 14 curvas, a pista tem três zonas de DRS. A corrida terá 70 voltas perfazendo uma distância de 305,17 km.

O recorde da volta mais rápida em corrida é de Rubens Barrichello com o tempo de 1m13.622s feito em 2004, que foi batido de forma oficiosa (porque não em corrida) por Sebastian Vettel (Ferrari) na qualificaçao ao rodar em 1m10,776s, alcançando assim a pole position para a corrida.

Ao lado de Vettel na primeira linha da grelha vai estar o Mercedes de Bottas, enquanto Verstappen e Hamilton vão partilhar a segunda linha da grelha.

Isto promete....