O líder do mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, tinha razão em não estar preocupado com o primeiro dia de treinos livres para o GP de Azerbaijão, que no domingo terá lugar no circuito urbano de Baku.

O piloto da Ferrari mostrou este sábado todo o seu potencial ao ser o mais rápido no terceiro e último treino livre, ao rodar na sua melhor volta em 1m43,091, revelando grande consistência nas voltas realizadas, numa pista onde o vento tem sido um problema para os pilotos.

O segundo melhor tempo foi alcançado por Lewis Hamilton (Mercedes) que terminou a 0,361s de Vettel, acabando assim por melhorar o seu registo face ao alcançado nas duas sessões de sexta-feira.

O top três desta última sessão de treinos livres foi ocupado pelo Ferrari de Kimi Räikkönen a 0,402s do seu companheiro de equipa, a mostrar que a escuderia italiana pode vir a ocupar os dois primeiros lugares da grelha de partida da quarta ronda do mundial de Fórmula 1.

Nota ainda para Daniel Ricciardo que depois de ter sido o piloto mais rápido na sexta-feira, acabou por revelar algumas dificuldades na terceira sessão de treinos livres acabando com 12º. melhor tempo a 1,770s do mais rápido, enquanto o seu companheiro de equipa, Max Verstappen, alcançou o quarto lugar na folha de tempos, depois de ter conseguido nos últimos instantes da sessão rodar em 1m43,519s.

Esta terceira sessão de treinos livres ficou marcada pelo acidente de Sergey Sirotkin (Williams) a sete minutos do final, que obrigou à amostragem de bandeiras vermelhas, o que acabou por afectar os pilotos da Red Bull que não conseguiram nos três minutos que restaram de sessão realizar uma simulação de qualificação.

VEJA TAMBÉM: