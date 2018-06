O Toyota de Sébastien Buémi, Kazuki Nakajima e Fernando Alonso assegurou na sexta-feira a pole-position para as 24 Horas de Le Mans, depois do piloto japonês ter conseguido rodar em 3m18.021s, relegando assim os seus companheiros de equipa do segundo Toyota Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez, para o segundo lugar da grelha a 2,0s.

A segunda linha da grelha será ocupada pelo carro da Rebellion com Andre Lotterer, Neel Jani e Bruno Senna, que terminaram com o terceiro melhor registo a 4,072s da pole, que vão ter ao seu lado o carro da BR Engineering com S. Sarrazin, E. Orudzhev e M. Isaakyan.

Já entre os carros da categoria LMP2, a pole-position foi alcançada pelo Oreca de F. Perrodo, M. Vaxiviere e L.Duval, enquanto Filipe Albuquerque vai partir da oitava posição entre os LMP2

Entre os carros da categoria LM GTE PRO, António Félix da Costa, que faz equipa com Augusto Farfus e Alexander Sims, colocaram o BMW M8 GTE na 12.ª posição da grelha.

Na categoria GTE Am, o Aston Martin Vantage de Pedro Lamy, Paul Dalla Lana e Mathias Lauda vai arrancar do 11.º lugar da grelha na sua categoria.