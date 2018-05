O brasileiro Felipe Massa já testou o Fórmula E da Venturi que vai utilizar na próxima temporada no mundial de monolugares elétricos

Massa, vice-campeão de F1 em 2008 e vencedor de 11 corridas da disciplina máxima do desporto automóvel, vai regressar à competição com a equipa da Venturi na próxima temporada de Fórmula E, depois de ter abandonado a F1 no final de 2017.

O teste decorreu no circuito da cidade francesa de Alès, onde Felipe Massa teve a oportunidade de rodar com a nova geração do Formula E da Venturi que terá 250kW e atinge uma velocidade máxima de 280kmh.