De regresso ao formato convencional e com seis provas no seu programa, o campeonato nacional Supermoto cumpriu a primeira das seis rondas agendas para este ano no traçado do Kartódromo de Almeirim.

Dividido em duas categorias, Supermoto e Minimotard como em anteriores edições, a ronda ribatejana contou com mais de duas dezenas de participantes divididos pelas duas categorias que integram o regulamento.

Na classe maior foi Nuno Rego quem ditou a lei ao vencer as duas mangas realizadas. Ricardo Silva foi o segundo na corrida inaugural na frente de Luis Ferreira, mas no segundo duelo do dia Ferreira levou a melhor perante o rival e foi ele quem secundou Nuno Rego para subir ao pódio na segunda posição na frente de Ricardo Silva. Já Hugo Silva e Sérgio Rego foram os pilotos que fecharam o lote dos cinco primeiros na primeira prova do campeonato.

No Minimotard foi o espanhol Ivan Bolaño quem levou a melhor perante os seus adversários, conseguindo a vitória nas duas corridas. Na primeira foi José Raul Luria quem cruzou a linha de meta na segunda posição, na frente de Eduardo Luna, mas na segunda corrida as posições alteraram-se por completo atrás de Bolaño com Bruno Cruz a ser segundo e Bruno Salreta o terceiro, com estes a serem segundo e terceiro classificados no somatório das duas mangas, já que José e Eduardo Luna terminaram em posições mais atrasadas.

A próxima ronda do campeonato terá lugar em Vila Nova de Poiares.

Classificações finais

Supermoto

1º Nuno Rego - Husqvarna com 50 pontos

2º Luis Ferreira - Husqvarna com 36

3º Ricardo Silva - Honda com 33

4º Hugo Silva - Aprilia com 39

5º Sérgio Rego - Husqvarna com 22

Minimotard

1º Ivan Bolaño - Kawasaki com 50 pontos

2º Bruno Cruz - YCF com 33

3º Bruno Salreta - Malcor com 27

4º Eduardo Luna - BRT com 25

5º Martin Marco - Kawasaki com 23