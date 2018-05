Enquanto os pódios e vitórias não chegam à equipa na Fórmula1, a McLaren continua envolvida no debate do futuro da classe rainha do desporto automóvel .

Em 2015 a marca de Woking apresentou o MP4-X, uma visão futurista do F1, e agora voltou a chamar atenção com a apresentação de um novo protótipo, o X2.

Trata-se de um design renovado do seu anterior projeto e um conceito visionário que volta a abrir a discussão sobre as tecnologias futuras nas corridas de automóveis e em particular sobre a necessidade de proteção adicional do cockpit.

Este X2 da McLaren é uma carro tecnologicamente avançado que conta com um armazenamento de energia em baterias finas, alimentadas por um sistema híbrido e solar.

A cúpula de proteção contra impactos fortes funciona igualmente como forma para melhorar a visibilidade dos pilotos e as condições de luminosidade em casos de baixa ou intensa iluminação.

Este X2 está dotado de eléctrodos situados na superfície dos ailerons que controlam a carga aerodinâmica.

Contudo, o ponto mais avançado desta proposta da McLaren é o facto de este X2 poder ser controlado pelos sinais elétricos do cérebro do piloto. O veiculo estaria equipado com sistemas de controlo de gestos e painéis de instrumentos holográficos que permitiriam ao piloto estar constantemente a realizar medições e monitorizações ajudando-o a estar hidratado e concentrado ao mesmo tempo.

O sistema monitoriza igualmente os movimentos do piloto de forma a comprovar os níveis de fadiga e a ajustar o carro segundo esses níveis.