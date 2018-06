Valtteri Bottas não esconde a sua insatisfação por não ter conseguido lutar com Sebastian Vettel pela vitória no último GP do Canadá, e por isso revelou agora em entrevista à revista «Racer» que a Mercedes necessita urgentemente de uma atualização do motor.

"Precisamos rapidamente dessa atualização. A corrida do Canadá mostrou que já não somos suficientemente rápidos. Precisamos de uma atualização do motor quanto antes e vamos contar com essa alteração já na próxima corrida em França”, sublinhou o piloto finlandês

Para Bottas o segundo lugar no Canadá acabou por ser um resultado muito positivo. “Desde a primeira volta que a Ferrari parecia ser mais rápida. Conseguiram controlar a corrida e no final ainda tivemos de gerir o andamento para não ficar sem combustível. Foi por isso que Max Verstappen ficou mais perto de mim no final da corrida”

Recorde-se que a Mercedes tinha agendado para o GP do Canadá a apresentação de uma atualização da sua unidade de potência, mas alguns problemas acabaram por adiar a apresentação para o próxima ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o GP da França.