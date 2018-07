Sebastian Vettel acredita que ele e os restantes pilotos da Fórmula 1 são os responsáveis pelas penalizações excessivas que tem sido aplicadas no campeonato nos últimos tempos.

O atual líder do Campeonato do Mundo de F1 foi penalizado com três posições na grelha de partida para o último GP da Áustria, depois de ter tapado Carlos Sainz durante a Q2 obrigando o espanhol da Renault a sair da pista. O alemão justificou-se afirmando que não viu o espanhol nem foi avisado pelo rádio e desculpou-se pelo sucedido, mas não se livrou da penalização.

No entanto o piloto alemão da Ferrari reconheceu que as atitudes dos pilotos nos últimos anos de pressionaram os comissários a adotar penalizações muito rigorosas acabou por levar à situação que se vive atualmente.

“Não fui avisado que tinha o Carlos Sainz no meu caminho. Tentei estar atento, mas a verdade é que o livro das regras é hoje demasiado grande porque estamos sempre a reclamar, que aquele fez isto e que o outro fez aquilo. No fim acredito que podemos resolver tudo em pista”, sublinhou Sebastian Vettel.

O diretor de corridas da FIA, Charlie Whiting é que voltou a lembrar que as decisões dos comissários quanto às penalizações impostas aos pilotos são tomadas tendo em contra a base de dados de todos os incidentes e a aplicação das regras.

