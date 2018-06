Sebastian Vettel vai sair da pole-position para o GP do Canadá de Fórmula1 e mostrou estar satisfeito com o carro depois das dificuldades encontradas nos treinos livres de sexta-feira.

Vettel registou uma volta de 1,10,764 minutos na terceira sessão de qualificação, sendo 93 milésimos de segundo mais rápido do que o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), segundo classificado na frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), o mais rápido nas três sessões de treinos livres, que fechou o pódio, a 173 milésimos.

“O carro esteve incrível com bom ritmo e muito rápido. Na minha volta final de qualificação, cometi um pequeno erro o que me impediu de melhorar o meu melhor tempo. Tenho de agradecer à equipa que teve de reparar o carro depois de ter dado um toque ligeiro no muro” afirmou Sebastian Vettel no final da qualificação.

