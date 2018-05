Robert Kubica regressou esta sexta-feira ao Mundial de Fórmula 1 aos comandos de um Williams na primeira sessão de treinos livres para o GP de Espanha.

O piloto polaco de 33 anos de idade mostrou estar satisfeito pela forma como reagiu às condições difíceis do carro e deixou claro que a equipa tem muito trabalho pela frente: “A Williams sabe exatamente qual o ponto fraco do carro e já iniciou o trabalho para resolver o problema, mas provavelmente não será fácil nem se vai ultrapassar esta situação em apenas um dia, ou num mês”, afirmou Kubica aos jornalistas.

Kubica terminou a primeira sessão de treinos livres em que participou com o 19.º tempo a 3,3s do mais rápido e na frente do seu companheiro de equipa Lance Stroll. “Tenho dificuldade em afirmar que foi uma sessão agradável porque o carro estava muito difícil, e por isso fica complicado sentir-me satisfeito ", disse Kubica.

