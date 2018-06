Max Verstappen (Red Bull) esteve em destaque no primeiro dia e treinos livres para o GP do Canadá de Fórmula 1 que no domingo terá lugar no circuito Gilles Villeneuve .

O piloto holandês depois de ter sido o mais rápido no TL1, acabou por melhorar o seu tempo no TL2 e liderou a tabela de tempos, com uma em 1m12.198s.

“Foi um bom dia, o carro esteve muito bem. Não alteramos muita coisa, o que é um bom sinal. Acho estamos bastante competitivos e conseguimos assim um início de fim de semana positivo. Os pneus funcionaram bem, fomos muito rápidos e podemos melhorar, apesar dos Mercedes terem sido muito rápido, e de pensar que não estão muito longe”.

Este sábado tem lugar a terceira sessão de treinos livres, que arranca às 16h00 de Portugal continental, enquanto a qualificação tem o seu inicio agendado para as 19h00.

VEJA TAMBÉM: