O piloto da Red Bull que terminou o último GP de Espanha na terceira posição está confiante que pode conseguir um bom resultado na próxima ronda do Mundial de F1 que terá lugar no Mónaco.

“Foi ótimo estar de volta ao pódio em Barcelona onde o nosso carro esteve muito forte nomeadamente no último setor do circuito, que é uma zona de curvas a baixa velocidade, tal como acontece no Mónaco. Para além disso realizei um teste muito positivo em Barcelona, e espero por isso um bom fim de semana em Monte Carlo. O Mónaco não tem longas retas, e por isso penso que deve ser um circuito bom para a Red Bull”.

Verstappen reconhece ainda que esta é uma semana diferente das outras do campeonato. “Vou poder dormir em casa, é uma semana movimentada, mas também uma semana especial. A pista é, claro, muito desafiante, mas vou aproveitar ainda mais, sabendo que temos uma hipótese de alcançar um bom resultado”, sublinhou o piloto da Red Bull.

