A ptestação de Kimi Raikkönen no GP do Canadá onde terminou na sexta posição, não passou despercebida ao antigo piloto de F1 e agora comentador da televisão, Martin Brundle, que não perdeu tempo a afirmar que o piloto finalandes está a um passo do final da sua carreira na F1

Na sua coluna de opinião no site da Sky Sports F1, Brundle refere que a Ferrari tem razões para estrear preocupada, já que Raikkönen não consegue revelar um ritmo de corrida suficientemente forte e não consegue ser um apoio importante para Sebastian Vettel.

“Kimi é um dos pilotos mais populares, mas depois de ter cometido mais um erro na qualificação terminou o GP do Canadá a cerca de 30s do vencedor. Na minha opinião, o Kimi chegou ao fim da linha. Ele ainda consegue revelar alguma velocidade, numa ou noutra corrida, mas já não consegue ter um ritmo forte, nem trabalha para o seu colega de equipa”.