O responsável pela equipa da Toyota no Campeonato do Mundo de Raklis, Tommi Makinen, confirmou que a sua equipa esta disponível para permitir que Kimi Räikkönen realize um teste com o Toyota Yaris.

O futuro do piloto finlandês da Ferrari na F1 é incerto e a possibilidade de um regresso de Räikkönen ao WRC não parece fora de hipóteses.

Em declarações ao «Motorsport.com» Tommi Makinen deixou claro que a sua equipa está disponível para permitir que Räikkönen realize um teste com um dos seus carros. "

"Ele não testou nada até agora, mas porque não? Se ele quiser dirigir um dos nossos carros, teremos muito gosto, sem dúvida", afirmou Makinen

O antigo campeão do mundo de ralis e responsável pela equipa da Toyota no WRC acrescentou que conhece bem os dotes de Räikkönen. “Ele é um bom piloto e sei do que é capaz”.

Recorde-se que Kimi Räikkönen esteve no Campeonato do Mundo de Ralis em 2010, ao serviço da equipa júnior da Citröen, onde tinha como companheiro de equipa Sébastien Ogier.

Em 2011, Räikkönen disputou a temporada do WRC com a sua própria equipa, a ICE 1 Racing, aos comandos de um Citröen DS3 WRC, tendo terminado o Rali da Suécia na oitava posição, o Rali de Portugal em sétimo e o Rali da Jordânia no sexto lugar.