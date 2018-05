Daniel Ricciardo foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre do GP do Mónaco, sexta ronda do Mundial, ao realizar a sua melhor volta ao circuito do principado em 1m12,126s, tempo que é mais rápido que a pole-position alcançada por Kimi Raikkonen em 2017.

Os carros da Red Bull, tal como se previa, dominaram desde o inicio a primeira sessão de treinos livres, alternando no topo da classificação e a revelar que são os mais sérios candidatos a uma vitória na corrida do fim de semana.

Max Verstappen concluiu assim esta sessão inicial de treinos livres com o segundo melhor registo a 0,154s do seu companheiro de equipa, depois de ter rodado em 1m12,280s.

O líder do campeonato, Lewis Hamilton alcançou o terceiro melhor tempo ao realizar a sua melhor volta em 1m12,480s, a 0,354s, do topo da folha de tempos, na frente dos Ferrari de Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen que fecharam o top cinco.

Numa primeira sessão de treinos livres muito movimentada, com os pilotos a realizarem bastantes voltas para testarem em contexto de corrida os novos pneus hipermacios, que fazem sua estreia neste GP do Mónaco, nota ainda pela negativa para Fernando Alonso, que ficou grande parte da sessão parado na sua boxe com o seu McLaren a revelar problemas de travões, algo que também afetou o piloto da Haas, Kevin Magnussen, que realizou apenas 7 voltas e terminou no último lugar da tabela de tempos.

A segunda sessão de treinos livres do GP do Mónaco terá o seu inicio às 14h00.