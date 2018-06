O Mundial 2018 de Fórmula 1 está em ritmo «non-stop» e, depois de Paul Ricard no passado fim de semana, volta às pistas já neste com a realização do GP da Áustria que terá lugar no circuito de Red Bull Ring - e seguirá de pronto para Silverstone.

O circuito austríaco localizado na vila de Spielberg, perto da cidade de Zeltweg, sediou o GP da Áustria de F1 por 18 anos consecutivos, desde 1970 a 1987. Mais tarde, o circuito foi reconstruído e renomeado para A1-Ring voltando a ser palco da F1 entre 1997 e 2003. A necessidade de obras, no entanto, faria com que a pista tivesse permanecido inutilizável por vários anos até o recinto ser adquirido pela Red Bull tendo sido sujeito a obras de melhoramento.

Renomeado de Red Bull Ring, o circuito foi reaberto em 15 de maio de 2011 e a Fórmula 1 voltou a Spielberg na temporada de 2014.

Na Corrida deste domingo, com 10 curvas, os pilotos farão 71 voltas ao desenho com 4.318 metros de perímetro percorrendo 306,452 km. A pista terá três zonas de DRS. Os pneus à disposição dos pilotos para o GP da Áustria são dos compostos duros, médios e macios – veja as escolhas dos pilotos aqui .

A F1 chega ao Red Bull Ring com o Mundial animado na luta pela liderança do campeonato, depois de Lewis Hamilton ter conquistado a vitória no GP de França e ter assumido o comando do mundial com 14 pontos de vantagem sobre Sebastian Vettel.

Os horários do GP da Áustria:

SEXTA-FEIRA

11h00 Treinos Livres 1

15h00 Treinos Livres 2

SÁBADO

12h00 Treinos Livres 3

15h00 Qualificação

DOMINGO

15h10 Corrida